Apple double ses tests de voitures autonomes

30 264 kilomètres en 2020, contre 12 141 kilomètres en 2019. Apple a fait plus que doubler ses tests de véhicules autonomes sur les routes de Californie, selon ses déclarations réalisées auprès durapportées par Bloomberg . Apple a également déclaré 130 désengagements, soit 130 fois où le conducteur a dû reprendre le volant car le système autonome ne se jugeait plus en capacité de répondre à la situation à laquelle il faisait face.Cela correspond à un désengagement tous les 233 kilomètres, contre un désengagement tous les 190 kilomètres l'année précédente, ce qui ne permet pas forcément de déduire que la technologie de conduite autonome s'améliore : c'est sans doute le cas, mais Apple réalise peut-être aussi ses tests dans des environnements moins contraints. En 2018, Apple avait plus conduit 128 748 kilomètres, et désengageait énormément avec une intervention du conducteurs tous les 1,8 kilomètres en moyenne.

Le dernier système de capteurs en test par Apple — Photo par The Last Driver License Holder

Ces chiffres apparaissent alors que les rumeurs au sujet de la conception de l'Apple Car n'ont jamais été aussi intenses. Après la fin du feuilleton Hyundai , les rumeurs continuent d'aller bon train au sujet des recherches d'Apple pour un "Foxconn de la voiture" qui lui permettrait de se lancer rapidement, peut-être dès 2025 ou 2026 selon certaines rumeurs.L'intensité des tests réalisés par Apple en Californie sur ses SUV Lexus ne suggère en tout cas pas un lancement aussi rapide : pendant qu'Apple parcourait ses 30 264 kilomètres, General Motors a avalé 1,2 million de kilomètres pour 27 désengagements alors que Waymo, la voiture sans conducteur de Google, a également passé la barre du million de kilomètres avec seulement 21 désengagements. À moins qu'Apple ait des techniques de test radicalement différentes de ses concurrents, il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir produire un véhicule sans volant