Seulement 5% des ventes pour l'iPhone 12 mini ?

Malgré la grande attente qui entourait la sortie de l'iPhone 12 mini, le retour d'Apple aux petites diagonales n'a pas permis de retourner une tendance de fond : les smartphones sont de plus en plus grands et les utilisateurs s'en satisfont. Une étude de Counterpoint, citée par Reuters , nous montre l'évolution des parts de marché des smartphones dont la diagonale d'écran est supérieure à 6 pouces : d'environ 50% en début d'année 2019, elle a atteint près de 90% en fin d'année 2020. Malgré l'effet de nouveauté, la sortie de l'iPhone 12 mini et de son écran de 5,4" (contre 6,1" pour l'iPhone 12 classique) en novembre dernier n'a pas eu le moindre effet sur la courbe ci-dessous.Toujours selon Counterpoint, l'iPhone 12 mini ne représenterait que 5% des ventes de smartphones d'Apple. Cette estimation est proche de celle de CIRP , qui l'estimait le mois dernier à 6%, en-dessous des ventes de l'iPhone SE. Selon Counterpoint, les ventes seraient inférieures aux attentes et Apple stopperait temporairement la production de l'iPhone 12 mini durant le second trimestre pour éviter d'accumuler trop de stocks.L'iPhone 12 mini est-il un échec ? Le petit smartphone d'Apple est sans doute un peu trop cher pour séduire les foules, mais il faut remettre tout cela dans son contexte : Apple a vendu pour 65,6 milliards de dollars d'iPhone le trimestre dernier. Même avec 5% des ventes, l'iPhone 12 mini n'est peut-être pas le succès escompté mais il génère probablement un chiffre d'affaires suffisant pour être maintenu au catalogue.