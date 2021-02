Le casque VR d'Apple se dévoile en concept 3D

Le casque de réalité virtuelle d'Apple fait l'objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines, et le site The Information a publié il y a quelques jours un schéma d'un prototype qu'il aurait pu approcher. Ce dessin à main levée a inspiré les designers, dont Antonio De Rosa qui a créé un convaincant rendu 3D de ce modèle qui reprend certains éléments de design déjà connus : on retrouve notamment le bandeau inspiré du bracelet de l'Apple Watch, et le tissu des AirPods Max pour que le casque repose confortablement sur le visage de son utilisateur.Les dernières indiscrétions au sujet de ce casque font état d'un modèle très haut de gamme avec un tarif de plusieurs milliers d'euros. Il s'agirait d'un produit de niche qui serait principalement destiné aux enthousiastes et aux développeurs, qui disposeraient d'un outil puissant pour préparer l'arrivée de lunettes de réalité augmentée dans les prochaines années. Selon plusieurs observateurs, dont le très fiable journaliste Mark Gurman, Apple aurait pour objectif de lancer son casque dès l'année 2022.