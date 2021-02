Macs M1 : les apps iOS non autorisées bloquées à nouveau

Jour, nuit, jour, nuit... Il y a un mois, Apple a décidé de bloquer l'ouverture sur les Macs M1 des applications iOS n'étant initialement pas prévues pour une utilisation sur macOS. Puis Apple est revenue sur sa décision quelques jours plus tard, donnant à nouveau la possibilité aux utilisateurs de lancer n'importe quelle application iOS (avec une petite bidouille ) sur les Macs équipés de la puce Apple M1.Cette semaine, 9To5Mac rapporte qu'il n'est à nouveau plus possible d'installer les apps iOS non autorisées sur le Mac avec macOS Big Sur 11.2 et la version bêta de macOS Big Sur 11.3. Une information partiellement démentie par nos confrères de MacGeneration qui sont parvenus à installer certaines apps... mais pas toutes.Apple semble avoir un peu de mal à se mettre d'accord avec elle-même, mais il ne s'agit sans doute que d'une question de temps avant le blocage généralisé et définitif des applications iOS que les développeurs souhaitent, pour diverses raisons, réserver aux interfaces tactiles de l'iPhone et de l'iPad.