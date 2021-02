Apple relance son offre de financement à 0%

Six mois après la précédente offre, Apple propose de nouveau un financement à 0% sur l'Apple Store ! L'offre vous permet de payer en 6, 12 ou 24 fois sans frais pour une commande d'un montant situé entre 249 € et 5 000 €. Elle est valable sur tous les produits d'Apple et fonctionne également sur les produits tiers à condition que ceux-ci ne représentent pas plus d'un tiers du montant total de la facture. Ce financement est également disponible pour l'achat de produits reconditionnés sur le Refurb Store , même si les conditions générales de l'offre spécifient le contraire. Il n'est en revanche pas possible d'en profiter sur l'Apple Store éducation Si vous comptiez vous offrir un Mac, un iPhone, un iPad ou tout autre produit pommé au budget conséquent, ce paiement échelonné (à choisir au moment de valider la commande) peut donc être le bienvenu. Attention toutefois, cette offre nécessite la mise en place d'un dossier qui devra être analysé puis approuvé par Sofinco : opter pour le financement échelonné implique donc des délais de traitement et une livraison qui mettra un peu plus de temps qu'avec une commande classique. Cette offre sera valable jusqu'au 15 mars 2021. Vous pouvez en retrouver les conditions générales sur cette page