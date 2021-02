Mais quel est le mystérieux produit B2002 d'Apple ?

À la fin du mois d'octobre dernier, Apple avait enregistré un nouvel « ordinateur personnel » dans la base de données du Bluetooth Launch Studio, un site du Bluetooth SIG qui répertorie les produits conformes à sa norme. Nous étions alors à quelques jours de la présentation des premiers Macs équipés de la puce Apple M1, et nous nous demandions alors si nous n'étions pas en présence du tout premier produit intégrant l'architecture Apple Silicon.Pas tout à fait, nous confirme Apple aujourd'hui avec un nouveau dépôt effectué sur la même page comme s'il s'agissait de nous narguer : Apple a en effet déclaré son MacBook Air (A2337), son MacBook Pro 13" (A2338) et son Mac mini (A2348) et conservé son énigmatique produit au nom de code B2002 dont le numéro de modèle reste TBD, « à déterminer ». Apple a en revanche utilisé une description différente,, qui pourrait correspondre à n'importe quel appareil et pas uniquement à un ordinateur personnel.Ce produit B2002 pourrait-il donc désigner un autre appareil qui n'a pas encore été annoncé... ou la puce Apple M1 elle-même ? C'est possible, mais Apple a par exemple réalisé un dépôt séparé pour sa puce Apple H1 (utilisée sur les AirPods Pro et Max) dont elle ne cache pas le nom. À moins qu'Apple ait tout simplement oublié de mettre à jour sa déclaration initialement anonymisée pour garder un suspense intact avant la présentation de la puce en question ? Nous n'en saurons pas plus pour le moment.