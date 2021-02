Intel lance une campagne de dénigrement du Mac

Intel ne s'est pas contenté de son douteux comparatif entre la puce Apple M1 et un processeur Core i7 publié la semaine dernière : le fondeur a lancé une campagne de communication cette semaine. On peut par exemple la découvrir sur Twitter , où Intel a publié de multiples visuels visant à promouvoir le PC... en dénigrant le Mac. Les arguments utilisés sont hasardeux et pourraient vite se retourner contre le fondeur : Intel ne s'attaque pas réellement à la puce Apple M1 mais aux lacunes du Mac avec deux critiques principales : le faible nombre de jeux vidéos disponibles et l'absence d'écran tactile. Deux vérités qui n'ont strictement rien à voir avec l'architecture du processeur.Intel aborde bien la question de la puissance, mais c'est un argument qui ne tient pas une seconde : les Macs les plus haut de gamme sont toujours équipés de processeurs d'Intel, et la puissance de la puce Apple M1 écrase celle des processeurs Intel équivalents en entrée de gamme tout en offrant des promesses thermiques (et donc d'autonomie) inespérées sur l'architecture x86.Intel fait ici une énorme erreur : considérer qu'il représente le "monde PC" contre Apple qui a décidé de faire cavalier seul. C'est déjà oublier AMD, dont les parts de marché ne cessent d'augmenter avec désormais 22% du segment des processeurs x86 , et c'est surtout occulter le fait que le "monde PC" a déjà commencé à lorgner du côté d'ARM. Qualcomm a bien l'intention de créer un processeur ARM concurrent de l'architecture Apple Silicon, et même Microsoft préparerait ses propres puces ARM . Il paraît absolument évident que Microsoft finira tôt ou tard par lancer des licences de la version ARM de Windows, ce qui lui permettra d'ailleurs de faire son retour sur le Mac (coucou, Rocket League), et le « Go PC » d'Intel qui fait en réalité le jeu de Microsoft pourrait très rapidement perdre tout son semblant de substance.