Apple TV+ a-t-il un seul pied dans la guerre du streaming ?

Le contenu, le contenu, le contenu. À l'occasion de la présentation de ses résultats financiers hier soir, Disney a annoncé avoir glané pas moins de 94,9 millions d'abonnés à son service de streaming. Son objectif initial était d'atteindre 60 à 90 millions d'abonnés... en 2024. Un objectif qui a logiquement été revu à la hausse, Disney espérant désormais atteindre 230 à 260 millions d'abonnés à Disney+ dans les trois prochaines années.Un véritable succès applaudi par Marc Randolph, cofondateur et ancien CEO de Netflix.En la matière, Disney avait l'avantage de disposer d'un gigantesque catalogue dès son lancement en novembre 2019. Mais si le contenu attire, il ne crée pas la fidélité :À l'occasion d'une interview donnée à Yahoo! , Marc Randolph salue le succès du service qui ambitionne de se positionner en principal concurrent de Netflix., déclare-t-il en faisant l'éloge de ses décisions stratégiques proches de celles de Netflix.

Marc Randolph

Marc Randolph a un peu moins d'admiration pour Apple TV+, le service de streaming d'Apple qui peine à exister avec seulement 3% du marché américain alors que plus de 60% des utilisateurs bénéficieraient du service gratuitement et ne compteraient pas prolonger leur abonnement s'il devenait payant :, Marc Randolph pointant du doigt les colossales ressources financières de la firme de Cupertino.De nombreux projets d'Apple ont pris du retard, les tournages ayant été à l'arrêt pendant plusieurs mois en 2020. En attendant d'avoir plus de contenus, Apple a prolongé la période de gratuité d'Apple TV+ à deux reprises : au lieu d'un an gratuit pour l'achat d'un produit Apple, les abonnés de la première heure ont obtenu neuf mois supplémentaires. Apple a bien quelques gros porteurs dans les tuyaux, mais ses concurrents multiplient les annonces et Apple TV+ va devoir montrer les dents pour véritablement décoller.