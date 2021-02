Qualcomm s'oppose au rachat de ARM par Nvidia

À peine trois mois après l'annonce du projet Apple Silicon , le japonais SoftBank a annoncé en septembre dernier se séparer de la société britannique ARM, rachetée par Nvidia pour 40 milliards de dollars. ARM est le leader des processeurs mobiles, et conçoit une architecture qui est désormais au coeur du Mac , en pleine transition depuis les processeurs d'Intel. Apple aurait été approchée pour le rachat d'ARM, mais n'aurait pas été intéressée par l'activité de licence.Maintenant que l'accord entre SoftBank et Nvidia a été entériné, il reste une étape et pas des moindres avant la prise de contrôle définitive : obtenir l'aval des régulateurs. Spécialiste des cartes graphiques, Nvidia a de nombreux projets relatifs à l'intelligence artificielle et envisage de conquérir de nouveaux marchés, de la robotique à la conduite autonome en passant par les objets connectés. Il se pose alors la question du risque de pratiques anti-concurrentielles, les technologies licenciées par ARM étant omniprésentes chez de nombreux fabricants.Des opposants commencent ainsi à se faire connaître. Au premier rang, on retrouve un certain Qualcomm, nous apprend CNBC : l'américain s'est officiellement opposé à la transaction auprès de la Commission européenne, de laaméricaine et de ses équivalents au Royaume-Uni ainsi qu'en Chine. La raison est simple :Selon de récentes rumeurs, Qualcomm voudrait lancer un équivalent de la puce Apple M1 et se positionner en concurrent frontal d'Intel avec l'architecture ARM.D'autres entreprises de premier plan commencent également à se faire entendre. Huawei s'est opposé à l'opération en Chine, et Bloomberg nous apprend que Google et Microsoft, qui compterait également concevoir des puces ARM , agissent en coulisses pour convaincre la FTC de mettre son veto à la transaction., prévient une source proche du dossier. Avant même l'apparition de ces oppositions, Nvidia et Softbank ne s'attendaient pas à une finalisation de l'acquisition avant 2022.