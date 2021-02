Les AirTags et le nouvel iPad Pro le mois prochain ?

C'est au mois de mars que sortiraient les AirTags, selon Jon Prosser . Les petits traqueurs d'Apple ont été repoussés à plusieurs reprises , vraisemblablement pour éviter de lancer un produit de géolocalisation basé sur un réseau d'appareils mobiles en pleine période de confinement. Mais cette fois, ça serait bien la bonne, même si la situation sanitaire est loin d'être revenue à la normale. Les AirTags ne seraient pas lancés seuls, et Apple profiterait de l'occasion pour présenter son iPad Pro de 2021.

Visuel par MacRumors

Rappelons que les AirTags sont de tout petits objets circulaires qui utilisent le Bluetooth LE et l'Ultra Wideband pour permettre la géolocalisation d'objets. iOS 14.3 dispose déjà d'un onglet caché dans l'application Localiser pour leur prise en charge. Apple devrait également permettre aux fabricants d'intégrer la technologie des AirTags pour rendre leurs produits géolocalisables de la même manière : des écouteurs de Belkin « compatibles avec Apple Find My » ont ainsi été présentés avec un peu d'avance le mois dernier.Pour ce qui est de l'iPad Pro, la révision à venir ne révolutionnera pas le concept mais devrait apporter quelques nouveautés majeures : la puce Apple A14X pour plus de puissance, la compatibilité avec le réseau 5G sur les modèles cellulaires, et l'adoption d'un écran mini-LED au moins sur le grand modèle.Compte tenu de la situation sanitaire qui reste fragile, il n'y a pratiquement aucune chance qu'Apple invite la presse à un Apple Event en mars. La diffusion d'une présentation pré-enregistrée est en revanche tout à fait possible, tout comme une sortie par simple voie de communiqué de presse. Nous serons fixés dans quelques semaines !