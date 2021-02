Un écran LTPO toujours allumé pour l'iPhone 13

De nombreuses rumeurs ont déjà abordé ce sujet : oui, l'iPhone 13 (ou l'iPhone 12s selon le nom qu'Apple décide d'adopter pour la génération d'iPhone qui sera dévoilée en septembre prochain ) sera bien équipé d'un écran OLED LTPO, au moins sur sa version Pro. Selon EverythingApplePro et Max Weinbach, cette technologie permettrait de faire varier à l'extrême la fréquence de rafraichissement de l'écran de l'iPhone.D'un côté, l'écran pourrait grimper à 120 Hz pour offrir la technologie ProMotion, qui permettrait des animations plus fluides : un simple défilement de page apparaitrait plus naturel, moins saccadé par rapport au rafraichissement classique de 60 Hz. D'un autre côté, l'écran pourrait descendre à un taux de rafraichissement extrêmement bas, peut-être 1 Hz seulement comme sur l'Apple Watch, ce qui permettrait d'offrir une fonctionnalité d'écran toujours allumé sans impact trop important sur l'autonomie.

Concept par EverythingApplePro

Apple profiterait de cette possibilité pour mettre en place une sorte "d'écran de veille allumé" avec une sélection d'informations très minimaliste et une luminosité limitée mais suffisante pour pouvoir jeter un oeil à un iPhone posé sur une table et disposer des informations essentielles sans avoir à y toucher : l'heure, l'état de la batterie et quelques notifications. La notion de complications, comme sur l'Apple Watch, pourrait faire son apparition pour ajouter de petits widgets personnalisables. On peut également imaginer un mode "table de nuit" encore plus minimaliste pour n'afficher que l'heure et l'alarme à venir pendant la nuit.

Concept par EverythingApplePro

EverythingApplePro donne quelques autres informations exclusives, mais sans trop entrer dans les détails. Il évoque des aimants plus puisants pour la technologie MagSafe, un nouveau noir mat pour les modèles Pro, des améliorations pour les capteurs photos et plus spécifiquement une fonctionnalité automatique pour prendre des photos du ciel la nuit. Ces bruits de couloir, encore assez bruts, s'affineront sans aucun doute dans les prochains mois.