Apple lance une page pour désactiver le verrouillage d'activation

Apple a mis en place un nouveau portail sur son site web pour aider les utilisateurs à désactiver la fonctionnalité de verrouillage d'activation sur leur iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch ou Mac. Cette fonctionnalité, qui s'active via l'application Localiser ou sur l'application équivalente du site web d'iCloud , a été mise en place pour protéger les informations des appareils en cas de vol ou de perte. Elle peut toujours être activée après l'effacement des données de l'appareil et empêcher son utilisation si son propriétaire ne dispose pas de l'identifiant Apple utilisé et de son mot de passe correspondant.Le portail rappelle le principe de cette fonctionnalité, des précautions à prendre en cas d'achat sur le marché de l'occasion d'appareils sur lesquelles elle pourrait être activée, et de la marche à suivre pour retrouver des appareils fonctionnels. Si les informations fournies sont malheureusement insuffisantes, Apple a mis en place une demande spécifique pour obtenir de l'aide personnalisée sur le sujet par un employé du service client d'Apple. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le verrouillage d'activation sur cette page