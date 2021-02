Mark Zuckerberg veut ''faire du mal'' à Apple

Mark Zuckerberg est tout colère. Avec iOS 14.5, dont la sortie est prévue pour le début du printemps, Apple va rendre obligatoire l'utilisation des panneaux d'anti-suivi publicitaire qui devaient initialement voir le jour avec iOS 14 en septembre dernier mais avaient finalement été repoussés face à la levée de boucliers du monde publicitaire. Ces panneaux seront affichés à la première ouverture des applications qui pratiquent le suivi publicitaire via l'IDFA (). Ils mettront l'utilisateur au courant de cette pratique, et lui donneront alors le choix de l'empêcher ou non.

Exemple du panneau fourni par Apple

Le business de Facebook repose essentiellement sur la publicité, et sa capacité de suivre les utilisateurs d'un site à l'autre pour être en capacité de proposer des campagnes publicitaires toujours plus ciblées. En septembre dernier, Facebook avait estimé à 50% la chute de ses revenus suite à la mise en place de ce panneau, les publicitaires craignant qu'une majorité d'utilisateurs empêchent l'application de suivre leurs activités. En fin d'année dernière, le réseau social s'est engagé dans des campagnes de communication à l'encontre d'Apple, accusée d'abuser du monopole de l'App Store : mettre en place ces panneaux ferait baisser les revenus de certains secteurs, et beaucoup d'entreprises devraient alors changer de modèle économique, passant par des souscriptions et autres paiements in-app sur lesquels Apple prélève sa dîme.

Mark Zuckerberg, PDG de Facebook

Facebook, qui a beaucoup à perdre dans cette histoire, va donc activer le mode nucléaire. Dans le Wall Street Journal , nous apprenons que le discours à l'égard d'Apple prend des allures guerrières dans les couloirs de Facebook., aurait affirmé Mark Zuckerberg à son équipe. L'ennemi de mon ennemi étant mon ami, Facebook a déjà annoncé son intention de soutenir Epic Games dans son combat contre la politique de l'App Store, et Facebook se prépare également à une étape bien plus sérieuse : un procès contre Apple pour abus de position dominante.