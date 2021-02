Mode réserve de l'Apple Watch : watchOS 7.3.1 est disponible

Une petite mise à jour logicielle est disponible ce soir pour l'Apple Watch : il s'agit de watchOS 7.3.1, une mise à jour mineure de watchOS 7.3 destinée à corriger quelques bugs. Apple ne donne pas tous les détails mais précise que cette nouvelle version de watchOS corrige un problème empêchant les Apple Watch Series 5 et Apple Watch SE de se recharger une fois entrées en mode Réserve Apple a profité de cette mise à jour pour lancer une page dédiée à ce bug du mode Réserve et inviter les utilisateurs touchés à contacter son service client si le problème persiste suite à l'installation de watchOS 7.3.1. Si la mise à jour ne suffit pas, Apple pourra proposer de procéder à un échange ou une réparation gratuite.Pour installer watchOS 7.3.1 sur votre Apple Watch, rendez-vous sur l'app Apple Watch sur votre iPhone, dans l'onglet Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Les deux appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi pour le lancement de la mise à jour et la batterie de l'Apple Watch doit être supérieure à 50%. L'Apple Watch doit également rester en charge sur son chargeur le temps de la mise à jour.