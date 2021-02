Que faire si l'Apple Watch ne charge pas en mode Réserve ?

Quelques utilisateurs de l'Apple Watch Series 5 et de l'Apple Watch SE ont rencontré un problème de charge avec watchOS 7.2 ou 7.3 lorsque la montre entrait en mode Réserve . Le mode Réserve est proposé lorsque la batterie de l'Apple Watch passe en-dessous de 10%, et il s'active par défaut lorsque la batterie devient trop faible. L'interface devient alors minimaliste à l'extrême, puisque la montre n'affiche plus que l'heure et une petite icône d'éclair invitant l'utilisateur à recharger son Apple Watch. Dans ce mode, aucune fonctionnalité n'est accessible et la montre n'est plus en capacité de communiquer avec l'iPhone.Pour sortir du mode Réserve, il suffit normalement d'appuyer sur le bouton latéral de la montre et le garder enfoncé pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le logo d'Apple apparaisse à l'écran. Si l'Apple Watch ne redémarre pas, c'est le signe qu'il faut la recharger avant de renouveler l'opération.Dans le cadre du bug rencontré sur l'Apple Watch Series 5 et de l'Apple Watch SE, qui concerne, watchOS 7.2 et 7.3 pouvaient rencontrer un bug en mode Réserve qui empêchait alors la recharge de la montre. C'est un bug qui a été corrigé avec watchOS 7.3.1 sorti hier soir, et qu'il est donc conseillé d'installer au plus vite pour éviter de prendre le moindre risque.Pour les utilisateurs ne parvenant pas à sortir du mode Réserve, Apple a publié une page d'assistance pour les utilisateurs concernés. Il est recommandé de tenter de charger la montre sur son chargeur habituel, pendant au moins 30 minutes. Si l'Apple Watch ne charge toujours pas, il n'y aura malheureusement pas d'autre choix que de contacter l'assistance d'Apple pour organiser une réparation gratuite par envoi postal. Vous pouvez obtenir plus de détails sur ce problème sur cette page