Quelques nouveaux emojis pour iOS 14.5

Le consortium Unicode ajoute de nouveaux emojis chaque année mais l'épidémie de Covid-19 a perturbé ses travaux en 2020. La liste des nouveautés est ainsi bien moins fournie que d'habitude cette année, et avec quelques mois de retard sur le calendrier habituel. Apple a en tout cas profité de la seconde version bêta d'iOS 14.5, qui a été envoyée aux développeurs hier soir deux semaines après la première mouture , pour dévoiler son interprétation des emojis de la version 13.1 du standard Unicode.On peut découvrir cinq nouveaux visuels : un visage qui expire, un visage avec les yeux en spirale, un visage dans les nuages, un coeur en feu et un coeur en guérison. De nouveaux visages barbus, y compris féminins, font leur apparition, ainsi que toute une flopée de variations d'un seul visuel représentant un couple avec un coeur rose, avec la possibilité de personnaliser la couleur de peau, le genre et le style de visage.

Récapitulatif par MacRumors

Apple a profité de l'occasion pour revoir les visuels de deux emojis existants : le casque audio et le seringue. Apple a abandonné le casque audio générique pour représenter son casque AirPods Max, et la seringue a perdu son sang pour gagner en variété d'usages ; il risque d'être beaucoup utilisé pour la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Comparaison par Emojipedia

Ces nouveaux emojis sont le résultat de combinaisons d'emojis existants. Si vous envoyez par exemple l'emoji "visage qui expire" à un appareil qui n'a pas encore intégré les visuels du standard Unicode 13.1, il recevra deux emojis distincts : un visage neutre et des nuages. Ces nouveaux emojis, pour l'instant réservés aux versions bêtas, seront officiellement disponibles avec iOS 14.5, watchOS 7.4 et macOS 11.3 au début du printemps. Pour la version 14 du standard Unicode, la présentation des futurs visuels est prévue pour le mois de septembre prochain , pour une sortie en début d'année 2022.