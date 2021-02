Une batterie MagSafe en vadrouille dans iOS 14.5 ?

Dans la deuxième version bêta d'iOS 14.5, qui a été envoyée par Apple aux développeurs hier soir, le talentueux fouineur Steve Moser a déniché une intéressante référence à un produit qui n'a pas encore été annoncé : un module batterie (), cité dans un message au sujet de la préservation de la batterie interne de l'iPhone qui indique que ce module chargera l'iPhone à hauteur de 90% et non à 100% pour maximiser sa durée de vie.Avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, Apple a intégré des aimants à l'arrière de sa nouvelle gamme de smartphones. La technologie MagSafe permet d'attacher magnétiquement des accessoires au dos de l'iPhone, qui est également équipé d'une bobine de recharge par induction à la norme Qi. Dès lors, il est possible de créer des batteries externes magnétiques, et certains fabricants se sont d'ailleurs déjà lancés

Concept par Parker Ortolani (lire : Concept : une batterie MagSafe pour l'iPhone 12)

Sommes-nous en présence de la preuve qu'Apple prépare une batterie externe compatible MagSafe pour l'iPhone 12 ? Ce n'est pas une certitude, le message étant tout de même relativement élusif, mais ça y ressemble beaucoup. Notons au passage qu'Apple ne commercialise pas, ou pas encore, de Smart Battery Case pour les différents modèles d'iPhone 12, et on l'imagine difficilement laisser totalement ce marché aux mains des accessoiristes tiers. À suivre, donc.