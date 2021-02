Le chargeur MagSafe 3-en-1 de Belkin disponible en France

Elle avait été présentée en même temps que l'iPhone 12 en octobre dernier, mais elle n'était étrangement pas référencée en France jusqu'ici. Apple a fini par l'ajouter sur l'Apple Store français aujourd'hui : la station de charge sans fil 3-en-1 Belkin BOOST↑CHARGE PRO avec MagSafe est disponible à 149,95 €, en coloris noir ou blanc . Plutôt élégant, ce modèle charge le boîtier des AirPods sur son socle, et suspend l'iPhone (en mode portrait ou en mode paysage) et l'Apple Watch. L'iPhone profite d'une recharge sans fil MagSafe à la vitesse maximale (15 W).Cette station 3-en-1 peut être commandée dès aujourd'hui avec de premières livraisons attendues en début de semaine prochaine. Elle rejoint un autre modèle 3-en-1 plus simpliste, sans MagSafe (et plafonné à 7,5 W) pour une compatibilité avec les anciens modèles d'iPhone, vendu 129,95 € . Notez que Belkin a présenté le mois dernier un modèle MagSafe 2-en-1 pour les utilisateurs ne possédant pas d'Apple Watch, mais celui-ci n'est pas encore disponible.