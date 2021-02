Apple facilite la réparation des iPhone 12 et 12 mini

C'est par le biais d'un mémo interne intercepté par MacRumors que nous apprenons la nouvelle : Apple et les réparateurs agréés n'auront désormais plus à remplacer l'intégralité de l'iPhone 12 ou de l'iPhone 12 mini en cas de problème avec la carte mère, Face ID ou le châssis arrière du smartphone. Apple va en effet fournir des "systèmes arrières" interchangeables qui incluent tout sauf l'écran et le module des appareils photos. Si ces deux éléments ne sont pas endommagés, ils pourront être conservés dans le cadre d'une réparation.

Ouverture d'un iPhone 12 par iFixit

Selon le mémo d'Apple, cette nouvelle option de réparation sera disponible dans tous les pays où l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sont commercialisés. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ne sont (pour le moment ?) pas concernés par cette mesure. Apple n'a pour le moment pas indiqué si cette décision relativement écologique et surtout économe pour Apple se traduira par une baisse du prix de certaines réparations hors garantie.