Apple Music partage ses paroles avec iOS 14.5

La seconde version bêta d'iOS 14.5 apporte de nouvelles options dans la navigation de l'application Musique, mais ce n'est pas la seule nouveauté musicale de cette future mise à jour : il est désormais possible de partager les paroles lorsque celles-ci sont disponibles sur Apple Music. Il suffit de garder le doigt appuyé sur les bouts de paroles qui vous inspirent (l'option "Partager les paroles..." apparaissant également dans le menu en haut à droite de l'écran), puis de sélectionner le destinataire ou une application spécifique, par exemple Instagram ou Facebook. Il est possible de sélectionner jusqu'à cinq lignes.Le contenu partagé prend la forme d'une carte montrant les paroles en question et offrant la possibilité d'écouter l'extrait correspondant sur Apple Music. Simple et efficace ! Cette nouveauté est pour le moment réservée aux développeurs, iOS 14.5 étant encore en version bêta. La version finale de cette mise à jour est attendue pour le début du printemps.