Apple TV+ s'associe avec Skydance Animation

Apple a conclu un accord pluriannuel avec Skydance Animation, nous apprend Deadline aujourd'hui. Ce partenariat aboutira à la sortie de plusieurs titres exclusifs sur Apple TV+, à commencer par les films d'animationettous les deux prévus pour 2022. Une série animée appelée, basée sur le livre éponyme de Tony DiTerlizzi, sera également au programme.Réalisé par Peggy Holmes,raconte l'histoire dequi tombe dans un monde magique où s'affrontent la chance et la malchance. Réalisé par Vicky Jenson,suit les aventures d'une jeune fille qui cherche à briser le sort qui a divisé son royaume en deux. La sériecontera l'histoire d'une jeune fille, élevée dans un refuge souterrain par un robot, qui se retrouve un jour seule sur la surface de la Terre et qui part à la recherche de WondLa où sont supposés se trouver les humains.

Apple TV+ est en besoin de contenus exclusifs, et cet accord avec Skydance Animation devrait assurer un certain nombre de productions familiales essentielles face à l'essor de Disney+. Le service de streaming d'Apple souffre d'un problème de fidélisation et ne cesse de prolonger sa période de gratuité . Les parts de marché d'Apple TV+ seraient encore très faibles et Apple va devoir multiplier les accords de ce type pour trouver durablement sa place.