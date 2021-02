L'Apple Car perd un de ses principaux ingénieurs

Vétéran de la firme de Cupertino avec plus de 22 ans de bons et loyaux services, Benjamin Lyon a annoncé quitter Apple pour rejoindre la startup spatiale Astra où il va travailler sur des fusées et des satellites. Avant d'accepter ce nouveau poste, Benjamin Lyon a planché sur de nombreux projets pommés, y compris sur la conception de l'iPhone. Et depuis 2014, il était responsable du développement du système de conduite autonome du projet Titan, la voiture électrique d'Apple qui perd donc aujourd'hui un de ses principaux ingénieurs.Le projet Titan a déjà sept ans et il semble avoir pris une autre dimension dernièrement. Les rumeurs au sujet de l'Apple Car ont explosé depuis ce début d'année 2021 lorsque Hyundai a déclaré être entré en discussions avec Apple pour la production de son futur véhicule. Les négociations auraient finalement capoté , mais les démarches d'Apple nous indiquent que le projet est désormais suffisamment avancé pour anticiper sa mise en production, qui serait pour 2025 ou 2026. Benjamin Lyon, interrogé sur TechCrunch au sujet d'Astra, s'est évidemment gardé de tout commentaire sur l'avancée de l'Apple Car, le secret de Polichinelle le mieux gardé du moment.