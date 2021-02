Apple recrute déjà des ingénieurs pour la 6G

À peine quelques mois après avoir rejoint la Next G Alliance , Apple a publié ses premières offres d'emploi relatives à cette future évolution. Apple cherche des ingénieurs pouren collaboration avec les autres acteurs en charge de la mise au point du futur standard., annonce Apple à ses futures recrues dont le CV devra être bien rempli.La 6G sera stratégique pour l'iPhone et les produits mobiles d'Apple, et elle le sera d'autant plus qu'Apple va bientôt produire ses propres modems . La 6G n'en est encore qu'au stade de la réflexion, et les premiers terminaux compatibles ne sont pas attendus avant 2030. Apple compte en tout cas bien peser de tout son poids dans l'élaboration de la norme.