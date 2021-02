Chrome OS devant macOS en 2020 ?

Entre les périodes de confinement et les mesures de télétravail, Apple a profité à plein de la sanitaire dégradée que nous subissons depuis plus d'un an. Les ventes ne se sont jamais aussi bien portées ! Le trimestre dernier, Apple a pulvérisé ses records de vente et le chiffre d'affaires du Mac a observé une hausse de 21,4% par rapport à l'année précédente. C'est inédit, mais Apple n'est pas la seule dans cette situation. Si on en croit une étude d'IDC, rapportée par Geekwire , il se serait même vendu plus d'ordinateurs équipés de Chrome OS que de macOS durant presque toute l'année 2020.Au quatrième trimestre de l'année dernière, macOS aurait ainsi obtenu des parts de marché de 7,7% au niveau mondial, contre 5,8% neuf mois plus tôt... mais Chrome OS serait entre temps passé de 5,3% à 14,4%. C'est fulgurant ! Windows resterait bon premier mais tomberait à 76,7% contre 87,5% neuf mois plus tôt. Les ordinateurs à bas coût équipés du système d'exploitation de Google chiperaient ainsi des parts de marché essentiellement à l'écosystème Windows, et pas au Mac qui ne joue pas dans la même catégorie tarifaire. Chrome OS sortirait en tout cas de son marché jusqu'ici largement centré sur l'éducation, et avec une difficulté à sortir des États-Unis. Si cette tendance se poursuit, macOS devrait se retrouver durablement relégué à la troisième place.