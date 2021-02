macOS 11.3 : Safari prend enfin en charge WebM

C'était une prise en charge attendue de longue date : la seconde version bêta de macOS 11.3 est enfin capable de lire des vidéos au format WebM sur Safari ! Développé par Google, ce format ouvert est concurrent au format fermé H.264 du MP4, avec des spécifications optimisées pour un usage sur le web. Il reste relativement peu répandu, son absence des plateformes d'Apple n'aidant pas à sa démocratisation.Sur le Mac, Chrome et Firefox le prenaient déjà en charge. Safari rejoint la liste, mais pas le Mac dans son ensemble : il reste impossible d'ouvrir une vidéo WebM avec QuickTime ou avec Quick Look sur le Finder. Sur iOS, tous les navigateurs doivent utiliser le moteur de Safari et WebM n'est donc toujours pas disponible, même avec la dernière version bêta d'iOS 14.5.Tout n'est pas encore parfait pour le format WebM sur Mac, mais Apple semble avoir assoupli sa politique à ce sujet et il y a donc de quoi être optimiste. Vous pouvez vérifier si votre navigateur prend en charge les vidéos WebM sur cette page . Notez que macOS 11.3, en version bêta, n'est pas encore disponible pour le grand public : la sortie est prévue pour le début du printemps.