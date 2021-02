L'app Apple TV est disponible sur Chromecast avec Google TV

Google l'avait promis en décembre dernier : l'application Apple TV vient de débarquer sur le Chromecast avec Google TV. Comme sur ses équivalents déjà lancés sur d'autres plateformes, comme la PlayStation et la Xbox , l'application permet d'accéder aux productions du service de streaming Apple TV+, aux chaînes ainsi qu'à l'achat et la location de séries TV et de films.Le Chromecast avec Google TV est un concurrent direct de l'Apple TV. Avec un câble HDMI intégré, il est capable de gérer la 4K et il est livré avec une télécommande dotée d'un micro pour l'Assistant de Google. Il a un certain avantage tarifaire : vous pouvez le trouver à 69,99 €, chez Darty ou Boulanger par exemple, contre un minimum de 159 € pour l'Apple TV HD ou 199 € pour le modèle compatible 4K.