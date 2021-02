macOS 11.3 : la batterie optimisée en fonction du calendrier

macOS intègre une intéressante fonctionnalité pour préserver la durée de vie de la batterie : l'option "Recharge optimisée de la batterie", disponible depuis macOS 10.15.5 , prend en compte les habitudes de recharge quotidiennes de l'utilisateur et ne recharge le Mac à 100% qu'au dernier moment, la recharge étant plafonnée à 80% le reste du temps pour éviter de détériorer inutilement la batterie. Il arrive cependant que l'utilisateur bouscule les habitudes, se réveillant par exemple beaucoup plus tôt que d'habitude pour un rendez-vous exceptionnel. Et ça, le Mac n'est pas capable de le prédire et l'utilisateur peut alors se retrouver avec une autonomie réduite de 20%.Avec macOS 11.3, cette situation pourrait changer : le développeur Steve Moser a découvert des bouts de code indiquant la prise en charge des rendez-vous de l'application Calendrier pour la gestion de l'optimisation de la batterie. Le système détectant un rendez-vous à un horaire inhabituel bousculerait alors ses habitudes de recharge, s'assurant d'une batterie remontée à bloc trois heures avant le début du rendez-vous. La durée de ce délai pourrait toutefois dépendre de la mise en place d'une alerte par l'utilisateur.Le conditionnel est utilisé car si le code est bien présent, il n'est pour le moment pas actif. La fonctionnalité semble donc en test en interne mais pas tout à fait prête à être déployée, même au sein d'une version bêta. Notez bien que l'option de recharge optimisée de la batterie, si elle s'avère trop gênante pour les personnes ayant des calendriers trop aléatoires, peut tout à fait être désactivée : le réglage se situe dans Réglages > Batterie > Onglet Batterie > Recharge optimisée de la batterie. Sans cette option, le Mac se chargera alors à 100% dès que possible, quitte à réduire la durée de vie de la batterie.macOS 11.3 est actuellement en version bêta et la version finale de cette future mise à jour est attendue pour le début du printemps ; comme pour le panneau de la garantie , cette nouvelle fonctionnalité d'optimisation de la batterie pourrait être activée dans les prochaines semaines.