Et si Apple Maps permettait de payer bus et parking ?

Vous vous apprêtez à faire un trajet, en voiture ou en transports en commun, et lancez votre application de navigation préférée pour calculer l'itinéraire. Selon le mode de transport choisi, vous devrez soit payer le stationnement une fois à destination, soit payer votre titre de transport en cours de route si vous ne disposez pas déjà d'un abonnement. Pour le stationnement, cela nécessitera au mieux une seconde application. Même chose pour les transports en commun en alternative aux distributeurs, à moins d'être dans une des rares villes prenant en charge Apple Pay.Alors pourquoi ne pas tout centraliser au sein de la même application ? C'est le pari fait par Google Maps , qui vient d'annoncer l'intégration des parcmètres et des titres de transport en commun directement au sein de son service de navigation. Pour le stationnement, il suffit d'indiquer le numéro de la zone, sélectionner son véhicule et la durée souhaitée. Pour les transports en commun, le bouton Google Pay apparaît pendant le trajet et cliquer dessus permet de générer un ticket à valider en NFC sur le valideur ou la borne d'entrée de la station.L'intégration des parcmètres est réalisée en partenariat avec Passport et ParkMobile et est disponible dans 400 villes américaines. Pour les transports publics, 80 réseaux mondiaux sont déjà pris en charge. Cette nouveauté est pour le moment réservée à Android, mais Google indique que les utilisateurs d'iPhone pourront bénéficier bientôt de l'intégration du paiement du stationnement — la prise en charge des titres de transport NFC nécessiterait qu'Apple ouvre enfin ce composant aux développeurs. Voilà en tout cas une piste de développement intéressante pour Apple Maps avec Apple Pay. La solution de cartographie d'Apple progresse petit à petit, mais celle de Google conserve et accroit une avance considérable.