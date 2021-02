Apple M1 : un intéressant test sur Photoshop et Premiere

Trois mois après leur sortie, les premiers Macs Apple Silicon continuent de faire l'objet de différents tests comparatifs mettant en avant les capacités de la puce Apple M1. Cette semaine, le photographe Andrew Hoyle de CNET nous partage d'intéressantes mesures réalisées dans le cadre de son travail sur un MacBook Pro M1 équipé de 16 Go de RAM, avec un prisme sur les capacités de Rosetta 2, l'émulateur d'Apple qui permet aux Macs équipés de puces ARM d'ouvrir de manière totalement transparente des applications initialement prévues pour les processeurs x86 d'Intel.Sur Adobe Photoshop, Andrew Hoyle a réalisé un alignement et une fusion (empilement de mises au point) de 19 images RAW en pleine résolution au sein d'un seul calque. Il a testé cette tâche sur la version classique non optimisée ARM de Photoshop, puis sur une version bêta optimisée pour la puce M1 : il est passé d'un temps de calcul de 147,2 secondes à 69,5 secondes seulement. De quoi battre de quelques secondes son PC de travail, un monstre équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 3950X, d'une carte graphique Nvidia RTX Titan et de 128 Go de RAM.Sur Adobe Premiere, l'export d'une vidéo en Full HD a également très fortement progressé entre la version émulée du logiciel et la version bêta optimisée pour Apple Silicon : sur son test, Andrew Hoyle est passé d'un temps d'attente de 385 à 204 secondes. Pour cet export, le MacBook Pro est en revanche resté 2,5 fois plus lent que le PC et sa carte graphique dédiée.Beaucoup de tests ont montré un recul des performances brutes de l'ordre de 30% lors de l'utilisation de Rosetta 2. Ce n'est cependant pas une règle universelle et les logiciels d'Adobe nous montrent que la différence entre un logiciel émulé et un logiciel optimisé peut être nettement plus importante. Ce qui n'empêche pas la modeste puce Apple M1 — un modèle d'entrée de gamme, rappelons-le — de tenir tête sur certaines tâches à des processeurs concurrents beaucoup plus costauds.