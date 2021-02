Apple préparerait bien une batterie MagSafe pour l'iPhone

Suite à la découverte d'un mystérieux « battery pack » au sein de la seconde version bêta d'iOS 14.5 il y a deux jours, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg nous confirme qu'Apple planche bien sur une batterie MagSafe pour l'iPhone 12. Apple n'aurait pas prévu de le lancer en même temps que la gamme actuelle sortie en octobre dernier mais, et Mark Gurman que l'accessoire aurait rencontré quelques écueils logiciels dans sa conception, par exemple avec l'iPhone indiquant une surchauffe inexistante.

Smart Battery Case — Porte-cartes MagSafe

Mark Gurman n'est ainsi pas totalement sûr que la batterie finisse par voir le jour, même si l'indice déniché au sein d'iOS 14.5 est plutôt encourageant. Mark Gurman indique qu'Apple s'éloignerait logiquement du design de la Smart Battery Case , qui fait également office de coque de protection : Apple se limiterait à la batterie, qui pourrait alors avoir une taille comparable au porte-cartes MagSafe . Au moins certains prototypes seraient conçus avec un extérieur en caoutchouc blanc, et tous seraient attachés à l'iPhone uniquement par l'aimantation de MagSafe.Plusieurs inconnues subsistent. La batterie pourrait-elle être rechargée en sandwich entre un chargeur MagSafe et l'iPhone chargeant simultanément ? Serait-elle équipée d'un connecteur Lightning pour se recharger plus rapidement, pour recharger l'iPhone plus vite et/ou pour gagner la compatibilité avec des appareils non compatibles avec MagSafe ? À suivre...