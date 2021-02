La recharge du passe Navigo lancée sur l'app RATP

Un mois après le lancement sur l'application Île-de-France Mobilités , c'est au tour de l'application RATP de prendre en charge de la recharge du passe Navigo directement depuis l'iPhone. Il est possible d'acheter des tickets ou des forfaits directement depuis l'application, puis de recharger le passe Navigo grâce à la puce NFC de l'iPhone en posant simplement son passe physique sur le dos du smartphone d'Apple. Il est ainsi possible d'éviter les files d'attente au guichet ou au distributeur.Comme pour l'application Île-de-France Mobilités, la fonctionnalité est disponible sur l'iPhone 7 et les modèles ultérieurs, à l'exception des iPhone XS, XS Max et XR dont la prise en charge viendra inexplicablement plus tard. Pour ce qui est de l'utilisation de l'iPhone lui-même pour valider son titre de transport, comme un paiement Apple Pay sur les bornes de validation du réseau parisien, la fonctionnalité serait bien dans les tuyaux mais n'a pas encore été officialisée.