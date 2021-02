La recharge inversée de l'iPhone envisagée mais abandonnée par Apple ?

Elle avait fait l'objet de rumeurs il y a deux ans, mais la recharge inversée n'a finalement pas été intégrée à l'iPhone 11 en 2019. L'analyste Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé, ne s'était pourtant pas totalement trompé si on en croit les informations de Mark Gurman sur Bloomberg : oui, Apple avait bien initialement prévu d'implémenter cette fonction avant de finalement l'annuler. La raison de cette décision n'est pas connue ; on peut imaginer des problèmes de performances ou de surchauffe, mais il ne s'agit que d'hypothèses.La recharge inversée consiste à utiliser la bobine Qi non pas pour charger l'iPhone, mais pour puiser dans la batterie de celui-ci afin de recharger un accessoire externe. Apple aurait exploré une variété de possibilités, comme recharger le boîtier des AirPods, l'Apple Watch ou même un autre iPhone. C'est une fonctionnalité qui existe déjà sur certains smartphones concurrents.

Concept par MacRumors

Toujours selon Mark Gurman, la mise en place de cette fonctionnalité, alors même que la technologie MagSafe apparue avec l'iPhone 12 facilite grandement le positionnement d'accessoires au dos de l'iPhone. Étrange. Apple avait d'ailleurs abordé le sujet de manière tout à fait officielle en octobre dernier dans un document relatif à l'iPhone 12 déposé auprès de la FC américaine, écrivant noir sur blanc que. WPT pour "wireless power transfer", la fameuse transmission d'énergie sans fil de la recharge inversée. Apple avait même ajouté une importante précision :Ce dépôt étant ultérieur à l'abandon de 2019, Apple pourrait donc bien avoir repris ses travaux sur le sujet une fois la technologie MagSafe mise en place. Une batterie externe MagSafe devrait être prochainement commercialisée mais on voit mal l'utilité de la recharger avec l'iPhone, son rôle étant exactement opposé. Le candidat idéal, si Apple se décide finalement à franchir le pas, semble être le boîtier des AirPods et Apple devrait justement mettre à jour ses deux gammes d'écouteurs sans fil cette année.