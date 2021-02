Une photo volée des AirPods Pro 'Lite' ?

Trois mois après sa dernière incartade sur le sujet, le site chinois 52audio revient à la charge au sujet des AirPods 3, ou AirPods Pro "Lite" selon les sources, avec ce qui serait une photo volée des nouveaux écouteurs sans fil d'Apple et de leur boîtier de recharge associé. On repère des positionnements et tailles différents pour les capteurs externes, mais un design extrêmement proche de ce que nous connaissons sur les AirPods Pro. Le boîtier semble un peu moins large, mais là aussi sans révolution par rapport au modèle actuel.Le site 52audio s'attarde un peu sur les fonctionnalités, précisant que le trou présent sur le haut des écouteurs est le système de contrôle de pression, qui permet d'égaliser la pression dans l'oreille pour rendre une écoute prolongée plus confortable. On retrouve aussi les mêmes contrôles tactiles que sur les AirPods Pro. Le site évoque au conditionnel la possibilité que ces écouteurs prennent en charge la réduction de bruit active, mais c'est précisément l'absence de cette fonctionnalité qui justifierait leur existence face aux AirPods Pro en permettant de faire baisser le prix ; on y croit difficilement.Ces écouteurs sont-ils destinés à remplacer les AirPods 2 en entrée de gamme, ou plutôt à s'intercaler entre ces derniers et les AirPods Pro ? L'évolution de design semble logique, mais tout le monde n'apprécie pas forcément le design intra-auriculaire avec ses embouts en caoutchouc remplaçables. L'hypothèse qui nous semble la plus probable serait que ces modèles remplacent les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil, aujourd'hui vendus 229 €, contre 179 € pour les modèles avec boîtier de recharge filaire et 279 € pour les AirPods Pro. Plusieurs rumeurs ont déjà évoqué un lancement au printemps , et nous pourrions donc bientôt être fixés.