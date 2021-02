Mac mini M1 : un bug faisant apparaître des points roses sur les écrans externes

Un certain nombre d'utilisateurs du Mac mini équipé de la puce Apple M1 se plaint d'un bug entraînant l'apparition aussi inopinée que furtive de petits points roses, de la taille de plusieurs pixels, sur leur écran externe. On retrouve des témoignages sur les forums de MacRumors Reddit ainsi que les forums d'Apple . Il semblerait que le bug touche principalement les utilisateurs dont l'écran est connecté via un câble HDMI, mais sans règle générale.

Photo via les forums de MacRumors

Dans un mémo interne d'Apple en date du 19 février intercepté par MacRumors , Apple informe son réseau de réparateurs agréés que le problème a été officiellement identifié et que les ingénieurs de Cupertino planchent sur la solution à apporter pour le corriger. Il est ainsi possible qu'un correctif soit apporté au sein de macOS 11.3, actuellement en version bêta et dont la sortie est attendue pour le début du printemps, à moins qu'une toute petite mise à jour mineure ne soit dévoilée entre temps.En attendant le correctif, Apple donne quelques astuces pour tenter de résoudre temporairement le problème : mettre le Mac mini en veille, attendre deux minutes puis le réactiver, débrancher puis rebrancher l'écran, et modifier la résolution d'écran dans Préférences Système > Moniteurs.