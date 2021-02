Apple Car : Apple part à la chasse aux LiDAR

De la même manière qu'Apple se serait très activement mise à la recherche d'un partenaire pour la production de son futur véhicule électrique, les ingénieurs de Cupertino commenceraient à faire le tour des popotes pour l'approvisionnement des composants stratégiques de l'Apple Car. Plus précisément, Bloomberg affirme qu'Apple discuterait avec plusieurs fournisseurs potentiels pour les scanners LiDAR. Ces fameux capteurs, déjà présents sur l'iPad Pro et l'iPhone 12 Pro, permettraient à la voiture de "voir en 3D" autour d'elle. C'est un composant clé pour la mise au point de la conduite autonome

Voiture de test d'Apple — Photo via MacCallister Higgins

Selon Bloomberg, Apple se renseignerait sur des scanners LiDAR de prochaine génération, des modèles plus performants qui pourraient voir le jour d'ici 2025 ou 2026. Pile à temps pour la mise en production de la voiture d'Apple, qui serait espérée pour 2026 (au plus tôt). La demande de ces composants risque d'exploser dans les prochaines années alors que les constructeurs concurrents investissent dans leurs propres véhicules autonomes. Pour Apple, il s'agit bien évidemment de trouver des partenaires industriels, mais aussi et surtout de sécuriser un certain volume de production.