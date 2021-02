Plein de nouveautés à venir sur Apple TV+

Apple a profité d'un événement presse de la Television Critics Association pour lever le voile sur un certain nombre de nouveautés à venir sur son service de streaming vidéo. La bande-annonce ci-dessous contient des aperçus de programmes sortis récemment, mais également de nombreuses productions qui seront lancées dans le courant de cette année. Il y a de nouvelles séries, de nouvelles saisons de séries existantes ainsi que des films.Parmi les dates dont nous disposons, il y aura le documentairele 26 février, le filmle 21 mars, la sériele 30 avril et la saison 2 dele 7 mai. Dans le courant de l'été, on pourra retrouver les saisons 2 deet, puis découvriret. Et à l'automne, il y aura la saison 2 deainsi que le très attenduest une mini-série écrite par Stephen King, adaptée du roman éponyme du même auteur :Au casting, on retrouve Julianne Moore, Clive Owen, Joan Allen, Dane DeHaan, Sung Kang et Jennifer Jason Leigh.est une série produite et réalisée par Joseph Gordon-Levitt, qui. Joseph Gordon-Levitt tient le rôle principal, et on retrouve également Arturo Castro.est une parodie de comédie musicale qui suit l'histoire d'un couple quiAu casting, la série s'offre notamment Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Alan Cumming et Fred Armisen.Apple a également publié des bandes-annonces inédites plus poussées pour quelques nouveautés à venir. Vous pouvez découvrir des images deet de la saison 2 deci-dessous.D'autres productions non encore annoncées rejoindront la liste des séries et films exclusifs d'Apple dans le courant de l'année. Pour les films, cela se fait parfois à la dernière minute, Apple profitant de la fermeture des cinémas pour racheter les droits d'exploitation de certaines oeuvres.