Le MacBook Pro M1 bientôt sur le Refurb Store ?

Verra-ton bientôt des Macs équipés de la puce M1 à prix réduit sur le Refurb Store ? C'est bien possible : Apple vient de lancer le MacBook Pro M1 sur la version américaine de sa boutique de produits reconditionnés. Les tarifs y démarrent à 1 099 dollars au lieu de 1 299 dollars en version neuve : c'est la classique remise de 15% appliquée habituellement sur les produits reconditionnés d'Apple. L'arrivée de nouveaux produits sur le Refurb Store français est souvent précédée de peu par l'arrivée des mêmes produits sur le Refurb Store américain...Il y a en revanche souvent un délai entre une disponibilité sur le Refurb Store américain et l'arrivée en France : parfois de seulement quelques jours, il peut aussi atteindre plusieurs semaines. En France, les tarifs pourraient débuter à 1 229 € au lieu de 1 449 €.Notez, si vous ne souhaitez pas attendre, qu'il commence à y avoir des offres promotionnelles dignes de ce nom chez les revendeurs officiels en France. Amazon a par exemple pratiqué un tarif de 1 299,99 € (-10%) sur le modèle d'entrée de gamme argenté ce week-end, et vous pouvez vous abonner à nos alertes par e-mail sur notre comparateur de prix pour ne rien rater des offres à venir sur les autres modèles.