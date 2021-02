Quelle connectique pour les MacBook Pro de 2021 ?

L'analyste Ming-Chi Kuo avait le premier à aborder le sujet de la connectique du MacBook Pro le mois dernier : à l'occasion d'un changement de design impliquant l'abandon de la Touch Bar sur les modèles de 2021, Apple reverrait la connectique embarquée dans ses ordinateurs portables professionnels avec un choix un peu plus varié que les seuls ports USB-C utilisés depuis cinq ans.Il avait déjà été question du retour du connecteur magnétique MagSafe, qui a la particularité de se détacher en cas de trop forte pression sur celui-ci : pratique si quelqu'un se prend les pieds dans le câble du chargeur. Mais ce n'est pas tout : Ming-Chi Kuo n'avait pas donné de détails sur la suite, se contentant d'évoquer une connectique, mais le journaliste Mark Gurman avait rebondi sur le sujet en annonçant que le lecteur de cartes SD ferait aussi son retour.Aujourd'hui, Ming-Chi Kuo en rajoute une couche et confirme la présence du lecteur de cartes SD et... d'un port HDMI ! En dehors de l'USB-A qui serait lui bien mort et enterré, il n'y aurait presque plus besoin d'adaptateurs au quotidien avec un tel MacBook Pro.

Concept par MacRumors

Ming-Chi Kuo précise que ces changements concerneraient deux modèles de MacBook Pro au second semestre de cette année : il est sans doute question des successeurs des MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt ainsi que du MacBook Pro 16". Le mois dernier, Ming-Chi Kuo affirmait que le modèle 13,3" profiterait de l'occasion pour passer à 14", avec des marges réduites autour de l'écran (sur le modèle du MacBook Pro 15,4" passé à 16" en fin d'année 2019). Le nouveau design serait plus anguleux avec un châssis qui abandonnerait certaines courbes pour des angles parfaitement droits, un peu comme sur l'iPhone 12 ou l'iPad Pro.Bien sûr, ces nouveaux MacBook Pro au design repensé basculeront sur l'architecture Apple Silicon avec un modèle de processeur plus musclé que la puce Apple M1 aujourd'hui présente sur le MacBook Air et le MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme. La sortie est encore lointaine — il ne serait pas étonnant qu'il faille patienter jusqu'à l'automne — mais il devient très intéressant d'attendre avant d'investir.