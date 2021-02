iPad Pro : l'écran mini-LED réservé au modèle 12,9'' ?

C'est bien dans le courant du premier semestre de cette année 2021 qu'Apple mettrait à jour son iPad Pro. Selon les sources de DigiTimes , l'entreprise taïwanaise Ennostar préparerait les modules de rétroéclairage destinés à la dalle mini-LED des modèles 12,9" pour une sortie au premier ou au second trimestre. Ennostar est une holding fondée par les fabricants Epistar et Lextar Electronics. La question du calendrier a déjà été abordée à maintes reprises par les rumeurs, mais la différence de technologie d'écran entre les modèles 11" et 12,9" est plus récente. Macotakara en parlait notamment le mois dernier, évoquant une épaisseur supérieure de 0,5 mm pour l'iPad Pro 12,9" à cause de cette technologie.Rappelons que les écrans mini-LED utilisent toujours une dalle LCD : c'est la technologie de rétro-éclairage qui diffère. Basée sur un quadrillage de zones pouvant être désactivées individuellement, ce rétro-éclairage permet d'obtenir des noirs absolus comme sur les écrans OLED. Les écrans mini-LED permettent également de faire des économies d'énergie, et théoriquement de gagner en finesse même si cela ne semble pas être le cas ici.La mise à jour de l'iPad Pro ne devrait pas impliquer de changement majeur de design, mais plusieurs aspects techniques importants devraient évoluer : Apple devrait notamment présenter sa puce Apple A14X, déclinaison plus musclée de la puce Apple A14 de l'iPhone 12 et de l'iPad Air 4, et intégrer pour la première fois un modem 5G sur les modèles cellulaires. Apple organise généralement son premier événement de l'année aux alentours des mois de mars ou d'avril : la sortie de l'iPad Pro de 2021 pourrait donc être pour très bientôt.