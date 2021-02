Spotify attaque Apple Music par le haut avec Spotify Hifi

Les offresexistaient déjà chez certains concurrents comme Deezer, Tidal et Amazon Music, mais cette fois c'est Spotify qui s'y met : le principal concurrent d'Apple Music a annoncé le lancement de Spotify HiFi dans le courant de cette année. Il s'agira d'une option payante pour les abonnés du service qui souhaitent bénéficier de la plus haute qualité possible : sans compression, équivalente à celle d'un CD. Le tarif n'a pas encore été communiqué.Apple Music diffuse en AAC à 256 kbit/s, ce qui est très satisfaisant pour une offre grand public mais ne répond pas à toutes les exigences : face à la concurrence qui prend de l'avance, l'arrivée d'une option Hi-Fi sur le service de streaming musical d'Apple semble plutôt probable à moyen terme. Alors qu'Apple veut s'offrir une image haut de gamme dans le monde de l'audio avec son casque AirPods Max, cette nouveauté serait cohérente mais poserait en revanche un problème de compatibilité dans le cadre d'une écoute sans fil via Bluetooth.