Huawei Mate X2, le smartphone pliable avance

Le smartphone pliable avance. Deux ans après le grossier Mate X , Huawei a présenté son Mate X2 hier. Fini l'écran qui se replie sur l'extérieur du smartphone, Huawei a adopté un design plus proche de celui du Galaxy Fold 2 de Samsung avec un "petit" écran externe (6,45") et un grand écran interne (8") qui se replie sur lui-même. Cette formule, qui permet d'éviter toute encoche à l'intérieur, semble s'imposer.Huawei a imaginé un design en biseau qui permet de concentrer le poids d'un seul côté de l'appareil pour faciliter sa prise en main. Un ingénieux système de charnière permet également au smartphone de se replier sans écart au centre ou presque (l'épaisseur va de 13,6 mm à 14,7 mm). Côté fiche technique, les écrans ont une résolution de 413 ppp (intérieur) et de 456 ppp (extérieur) avec un rafraichissement de 90 Hz. L'engin embarque un processeur Kirin 9000, 8 Go de RAM, une batterie de 4 400 mAh, cinq appareils photos (un grand-angle, un ultra grand-angle, un zoom 3x, un zoom 10x et la webcam frontale) et il prend en charge la 5G. Il propose une recharge très rapide (55 W), mais pas de recharge sans fil.L'ensemble est intriguant, voire séduisant même si la question de l'usage demeure. Il restera cependant réservé à une clientèle de niche : il sera vendu uniquement en Chine dans un premier temps, et à un tarif prohibitif de 17 999 yuans (2 299 €) pour 256 Go ou de 18 999 yuans (2 419 €) pour 512 Go de stockage. Apple s'intéresse de près aux diverses technologies des smartphones pliables, mais aucun produit fini ne serait au programme pour le moment.