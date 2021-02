Le MacBook Pro M1 débarque sur le Refurb Store français

Un peu plus de trois mois après sa sortie , le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 vient de faire son apparition sur le Refurb Store français ! Les premiers modèles disponibles sont proposés à partir de 1 229 € ( argent gris sidéral ) pour 256 Go au lieu de 1 449 € sur l'Apple Store : c'est la classique remise de 15% qu'Apple accorde sur ses produits reconditionnés. Comptez en suite 1 429 € ( gris sidéral ) pour 512 Go au lieu de 1 679 €.Quelques configurations sur mesure ont également été référencées, comme le modèle 256 Go avec 16 Go de RAM à 1 429 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 679 €, le modèle 512 Go avec 16 Go de RAM à 1 619 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 909 €, et un modèle 2 To avec 16 Go de RAM à 2 209 € ( gris sidéral ) au lieu de 2 599 €, la configuration la plus haut de gamme actuellement disponible.Vous l'avez vu, toutes les configurations standard ne sont pas encore disponibles mais c'est un bon début. Une fois qu'une nouvelle gamme fait son apparition sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple, les références manquantes sont généralement rajoutées assez vite.Rappelons que les ordinateurs issus du Refurb Store sont reconditionnées directement par Apple, ce qui garantit une qualité irréprochable (il est généralement impossible de les distinguer des machines neuves) ainsi qu'une garantie identique à celle de l'Apple Store classique. Pour qui veut profiter d'une belle remise sur l'achat de son Mac sans faire de compromis sur la qualité ou la garantie, c'est la solution idéale à tout point de vue.En revanche, les stocks du Refurb Store sont aléatoires, très limités et les références disponibles ne restent jamais en stock très longtemps. La boutique est approvisionnée tôt tous les matins : si vous ne trouvez pas votre bonheur aujourd'hui, il faudra retenter votre chance dans les prochains jours. Nous suivrons l'arrivée de nouvelles références et les principaux approvisionnements dans notre rubrique Bons Plans