De premiers Mac mini M1 référencés sur le Refurb Store

Pour accompagner le MacBook Pro M1 , deux premières références du Mac mini équipé de la puce Apple M1 ont été ajoutées au Refurb Store français ce matin. Il s'agit de deux modèles sur mesure assez généreux : un avec 1 To de stockage et 8 Go de RAM à 1 069 € au lieu de 1 259 € sur l'Apple Store , et un avec 2 To de stockage et 16 Go de RAM à 1 659 € au lieu de 1 949 €. Ce dernier est le modèle le mieux doté actuellement au catalogue. Aucun modèle standard n'est encore référencé.Malheureusement, ces deux références n'ont été disponibles qu'un court instant dans le courant de la nuit avant que les stocks ne s'épuisent. C'est le lot du Refurb Store : les machines reconditionnées par Apple sont toujours disponibles en quantités limitées, et les réapprovisionnements de chaque matin sont pris d'assaut. Il faudra donc guetter les prochaines matinées pour espérer tomber à nouveau sur du stock... ou de nouvelles références. Nous suivrons ces ajouts au quotidien dans notre rubrique Bons Plans Rappelons que le Refurb Store est une boutique alternative à l'Apple Store qui est tenue directement par Apple. C'est ce canal qui lui permet d'écouler ses machines reconditionnées, généralement des retours sous 14 jours remis à neuf. La qualité impeccable, communément impossible à distinguer des produits neufs. Et surtout, la garantie est identique à celle des produits de l'Apple Store classique. Avec 15% de remise, c'est bien généralement la meilleure offre possible pour qui veut profiter d'une belle remise sans faire de compromis ou prendre de risques auprès de vendeurs exotiques.