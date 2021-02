Refurb Store : le MacBook Air M1 ne va pas tarder non plus

Suite à l'arrivée du MacBook Pro M1 sur le Refurb Store ce matin, vous vous demandez peut-être combien de temps il faudra encore attendre pour voir débarquer le MacBook Air M1. Un petit indice nous vient des États-Unis, où il vient justement d'être ajouté à la boutique de produits reconditionnés d'Apple avec des tarifs débutant à 849 dollars au lieu de 999 dollars habituellement. L'arrivée d'une nouvelle gamme aux États-Unis précède généralement de peu la même arrivée en France : pour le MacBook Pro, il y a eu à peine plus d'un jour de délai !Cette règle n'est pas générale et il y a déjà eu plusieurs semaines d'écart sur d'autres gammes dans le passé. Pas d'enthousiasme prématuré donc, mais il y a de quoi être optimiste. Avec la classique remise de 15%, les tarifs en France devraient être d'environ 959 € au lieu de 1 129 € pour 256 Go et de 1 189 € au lieu de 1 399 € pour 512 Go. À suivre de près dans les prochains jours... Les rayonnages du Refurb Store sont mis à jour tôt tous les matins.