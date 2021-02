Apple a racheté 100 sociétés ces six dernières années

Hier soir se tenait la réunion annuelle des actionnaires d'Apple. Cet événement, qui s'est tenu de manière virtuelle cette année, n'est jamais l'occasion pour Apple de dévoiler des informations hautement confidentielles. Il peut tout de même y avoir quelques confidences intéressantes. Hier, Tim Cook a ainsi dévoilé qu'Apple a racheté pas moins de 100 entreprises ces six dernières années. Nous relayons toutes les acquisitions dont nous pouvons avoir vent, mais nous sommes loin du compte : beaucoup de ces rachats passent totalement sous le radar. Il faut dire qu'Apple ne se focalise pas sur les gros groupes :, a précisé Tim Cook.Le patron d'Apple ne ferme toutefois pas la porte à des acquisitions conséquentes :Il y a déjà eu quelques gros poissons, le plus gros étant Beats en 2014 pour trois milliards de dollars. Plus récemment, il y a eu le moins médiatique rachat de la division modems d'Intel pour un milliard de dollars ; ce qui permettra à Apple de créer ses propres modems 5G Apple a tendance, tant que possible, à privilégier l'internalisation du développement de ses nouveaux produits et services. Plusieurs observateurs regrettent ainsi qu'Apple ait passé son tour pour le rachat de Tesla il y a quelques années, tout comme celui de Netflix plutôt que de partir totalement de zéro dans ces deux domaines stratégiques.