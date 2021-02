La justice américaine s'intéresse au bouton Connexion avec Apple

Le bouton "Connexion avec Apple", ou "Sign in with Apple" en anglais, fait l'objet d'une enquête de la part du département de la Justice des États-Unis, nous apprend The Information . Le problème n'est pas la fonctionnalité en elle-même, mais la politique d'Apple à son sujet : la firme de Cupertino exige en effet des développeurs qui intègrent des solutions concurrentes (les boutons de Facebook, Twitter ou de Google par exemple) qu'ils ajoutent le bouton d'Apple pour pouvoir soumettre leur application sur l'App Store. Apple ne rendrait également pas facile le passage d'un appareil à l'autre, utilisant ce bouton pour enfermer les utilisateurs dans son écosystème.

Photo par Digital Trends

Interrogée sur le sujet, Apple a déclaré que son bouton de connexion avait été créé dans l'objectif de protéger les données personnelles de ses utilisateurs face aux solutions concurrentes moins protectrices de la vie privée. On en revient en tout cas toujours au même sujet : le monopole exercé par Apple sur son App Store, qui fait déjà l'objet de multiples enquêtes aux États-Unis ainsi qu'en Europe . Le département de la Justice des États-Unis n'a pas encore décidé s'il allait poursuivre officiellement Apple sur ce sujet.