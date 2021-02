Un SSD un peu trop sollicité sur les Macs M1 ?

De multiples tests ont montré que la gestion de la mémoire vive sur les Macs équipés de la puce Apple M1 était particulièrement efficace, et que les SSD embarqués étaient d'une étonnante rapidité pour des machines d'entrée de gamme. Et si ces deux progrès étaient directement liés ? C'est ce que suggèrent les découvertes de certains utilisateurs en consultant les statistiques d'usage de leur stockage interne : le SSD serait fortement sollicité, avec la crainte que sa durée de vie en soit réduite.Certains utilisateurs ont en effet constaté que les quantités de données écrites (et lues) sur le SSD de leur Mac M1 étaient très importantes par rapport à la jeunesse de leur machine, l'hypothèse étant que macOS profite de la vélocité du SSD pour utiliser déraisonnablement le swap (stocker sur le disque principal des données supposées être en mémoire vive pour soulager la RAM). Or, les SSD n'ont pas une capacité d'écriture infinie.Les SSD sont basés sur des cellules qui se dégradent à chaque réécriture. Plus elles sont sollicitées, plus elles sont susceptibles de présenter des défaillances. Le système s'assure de les utiliser de manière homogène pour prolonger la pérennité de l'ensemble, mais il y a une limite au-delà de laquelle la fiabilité n'est plus garantie. Cette limite est bien sûr censée être supérieure à la durée de vie de la machine, mais à condition de l'utiliser normalement.

Via @david_rysk

Procédure pour vérifier l'état d'usure de votre SSD

Lancez le Terminal. Installez Homebrew. Lancez la commande "brew install smartmontools && sudo smartctl --all /dev/disk0".

Quelques témoignages glanés ici et là nous montrent des SSD ayant atteint entre 1% et 4% de leur TBW, pour(la quantité maximale d'écriture garantie), au bout de seulement un à deux mois d'utilisation. Sur l'exemple ci-dessus, l'écriture de 159 To correspond à 3% de la capacité d'écriture d'un disque d'une capacité de 2 To, sur une configuration équipée de 16 Go de RAM. Ce qui pose inévitablement la question suivante : que se passerait-il sur la même machine équipée d'un disque de capacité inférieure et de seulement 8 Go de RAM ?Il y a pour le moment plus de questions que de réponses, le sujet étant d'une grande complexité et macOS n'étant pas transparent sur la gestion de la mémoire. Les craintes des utilisateurs concernés sont en tout cas légitimes : le stockage des Macs dotés de la puce Apple M1 est directement intégré à la carte mère, et une défaillance du SSD implique le remplacement très coûteux de cette dernière. Espérons donc qu'Apple communique rapidement sur le sujet, et corrige le comportement de macOS s'il y a lieu.