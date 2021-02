Une formule d'abonnement pour Final Cut Pro ?

Apple pourrait-elle proposer ses logiciels professionnels par abonnement plutôt qu'à l'achat ? Un enregistrement de marque récemment réalisé par Apple le suggère : comme l'a repéré Patently Apple , Apple a mis à jour sa marque "Final Cut Pro" en Europe pour y ajouter la classe 42 de la classification de Nice, qui comprend les services technologiques et plus spécifiquement la "location de logiciels".Plutôt qu'un paiement unique de 329,99 € sur l'App Store, Apple pourrait donc proposer un abonnement mensuel moins douloureux pour son application de montage vidéo professionnelle. Sur le même principe que l'offre Apple One , on pourrait également imaginer la mise en place d'un bouquet d'applications à tarif préférentiel, par exemple avec Logic Pro, Motion, MainStage et Compressor. Chacun pourrait y trouver son compte... à condition qu'Apple maintienne bien la vente à l'unité sans abonnement. À suivre !