Des rendus 3D de l'iMac de 2021 ?

Voilà ce à quoi ressemblerait l'iMac de 2021, clame Jon Prosser avec trois rendus exclusifs créés en fonction du témoignages des sources cupertiniennes du. On y découvre un tout-en-un fidèle aux récentes rumeurs : sans révolutionner le genre, l'iMac gagnerait en modernité en perdant son célèbre "menton", avec des marges nettement réduites autour de l'écran et un dos parfaitement plat. Et surprise, cet iMac ferait un petit clin d'oeil à l'iMac G3 avec une déclinaison en cinq couleurs qui seraient identiques à celles de l'iPad Air : argent, gris sidéral, vert, bleu ciel et or rose.Jon Prosser a déjà montré qu'il pouvait être fiable, par exemple en publiant des rendus 3D du casque AirPods Max en septembre dernier, trois mois avant sa sortie. Il lui arrive en revanche de se planter dans les grandes largeurs, et il conviendra donc de prendre ces rendus avec un minimum de prudence.Ces images sont en tout cas conformes à ce qu'on attend de l'iMac pour cette année. Pour rappel, c'est dans les prochains mois que l'iMac doit basculer sur l'architecture Apple Silicon, et Apple devrait profiter de cet important changement technologique pour faire évoluer le design de son tout-en-un pour la première fois depuis 2012. Vous pouvez retrouver les principales évolutions attendues sur cet article