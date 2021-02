Rendu : un petit Mac Pro aux airs de Mac mini

C'est Mark Gurman qui a été le premier à lâcher la bombe : Apple préparerait un Mac Pro plus petit , deux fois plus compact que le modèle actuel. Le célèbre journaliste évoquait le mois dernier un design nostalgique du Power Mac G4 Cube , avec un positionnement de puissance, de fonctionnalités et de tarif situé quelque part entre le Mac mini et le "vrai" Mac Pro, véritable station professionnelle qui serait bien conservée au catalogue.Aujourd'hui, Jon Prosser a publié un premier rendu 3D de ce à quoi ce modèle pourrait ressembler, selon les informations de ses sources à Cupertino. On prend un Power Mac G4 Cube, un Mac mini, on secoue bien... Conçu en aluminium, l'ordinateur ressemblerait assez basiquement à trois ou quatre Mac mini empilés les uns sur les autres, avec un logo frontal. La carte mère serait située sur le bas de l'ordinateur, avec un large dissipateur thermique au-dessus.Aucune date de sortie n'est risquée par Jon Prosser, et Mark Gurman était également resté très vague sur le sujet. Apple aurait en tout cas démarré des travaux sur un écran externe moins cher que l'écran Pro Display XDR qui serait parfait pour accompagner ce Mac, et Mark Gurman prévenait alors qu'il ne fallait pas s'attendre à une sortie pour tout de suite. Apple a promis que la transition vers l'architecture Apple Silicon serait achevée en 2022, mais cette promesse ne peut pas concerner une gamme qui n'existe pas encore. À suivre, donc.